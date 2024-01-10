انخفاض أسعار الفضة متأثرة بقوة الدولار.. اعرف التفاصيل

انخفضت أسعار الفضة إلى ما دون 23 دولارًا للأونصة، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع العائدات مع تلاشي التوقعات بخفض سعر الفائدة في وقت سابق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة أنّ الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أكثر مما كان متوقعا في ديسمبر، ما يشير إلى سوق العمل المرن ويدفع المستثمرين إلى خفض رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في مارس إلى نحو 60% من 90% في أواخر مارس إلى ديسمبر.

أسعار الفضة عالميا

وأظهر استطلاع خاص أنّ نشاط الخدمات الأمريكية تباطأ بشكل كبير في الشهر السابق، ويتطلع التجار الآن إلى تقرير التضخم الأمريكي الذي قد يعطي بعض الإشارات حول توقيت التسهيل النقدي.

وتاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011.

توقعات أسعار الفضة

وانخفضت الفضة بمقدار 0.81 دولار أمريكي أوقية أو 3.42% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع تداول الفضة بسعر 23.34 دولار أمريكي أوقية بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 21.93 دولار خلال 12 شهرًا.