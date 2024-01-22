أكاديمية الصور المتحركة تكشف عن القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار غدا

تُعلن غدا أكاديمية فنون وعلوم الصور المُتحركة عن القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار، وهي الجائزة المعروفة أكثر باسم «الأوسكار» حيث ستُعلن ترشيحات النُسخة الـ 96، وذلك في الثانية عشر صباحًا بتوقيت مصر، وذلك على مسرح صمويل جولدوين التابع للأكاديمية.

وأعلنت الأكاديمية عبر صفحاتها الرسمية عن هذا الموعد، حيث من المقرر إذاعة الترشيحات عبر منصاتها على الفيسبوك وانستجرام والتيك توك واليوتيوب، فما هي توقعاتك؟، هكذا شوَّقت الصفحة الرسمية جمهورها من خلال تِلك التدوينة التي نشرتها.

القنوات العارضة

ومن المقرر عرض الحفل عبر البث المباشر لقناة ABC's، والبث المباشر على ABC News، ومنصة ديزني بلس، وسيتم طرح الدفعة الأولى من الترشيحات في الثانية عشرة مساءً والدفعة الثانية في الثالثة إلا ربع والتي تحمل فئات التمثيل والإخراج وأفضل فيلم.

توقعات الأوسكار

ومن المتوقع أن يكون الفيلمان الأكثر إيرادات هذا العام في مقدمة ترشيحات الأوسكار هذا العام، وهما فيلما أوبنهايمر وباربي، وستنافس هذه الأفلام على فئات أفضل ممثل وأفضل إخراج وأفضل سيناريو وباقي الفئات جميعها، وأيضًا سينافس ليوناردو ديكابريو على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Killers of the Flower Moon.