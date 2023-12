مع اقتراب الأوسكار.. هل ينجح «باربي» في الانضمام لنادي «الخمسة الكبار»؟

أسابيع قليلة تفصل جمهور السينما الأمريكية عن حفل توزيع جوائز أوسكار في نسخته الـ96، ومن المتوقع أن يحصد فيلم «Barbie» نصيب الأسد من ترشيحات الجوائز، كما هو الوضع بالنسبة لجوائز «جولدن جلوب» التي حصد فيها الفيلم 9 ترشيحات، ولكن يظل السؤال هل يستطيع الفيلم الحصول على جوائز أوسكار «الخمسة الكبار».

على مدار تاريخ جوائز أوسكار، لم تنجح سوى 3 أفلام في تحقيق إنجار «الخمسة الكبار»، وهي الحصول على أبرز جوائز أوسكار: أفضل فيلم، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل إخراج وأفضل سيناريو، وكان الفيلم الأول الذي استطاع تحقيق هذا الإنجاز «It Happened One Night» للمخرج فرانك كابرا، إنتاج عام 1934.

وبعد 41 عاما تكررت الظاهرة مرة أخرى في عام 1975، فيلم «One Flew Over the Cuckoo's Nest» إخراج ميلوش فورمان، وهو من بطولة جاك نيكلسون، بالإضافة إلى لويز فليتشر الحاصلة على جائزة أفضل ممثلة، إذ حصد الفيلم 9 جوائز من بينهم «الخمسة الكبار»، أما الواقعة الأخيرة كانت في عام 1991 مع فيلم «The Silence of the Lambs».

«American Beauty» يقترب من «الخمسة الكبار».. وآنيت بنينج تقف حائل أمامها

واقترب فيلم «American Beauty» من تحقيق نفس الإنجاز في عام 1999، حيث حصد 4 جوائز فقط: أفضل فيلم، أفضل إخراج سام ميندز، أفضل ممثل لـ كيفين سبيسي، وأفضل سيناريو، ولكن لم تحصل آنيت بنينج على جائزة أفضل ممثلة.