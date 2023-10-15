جادا بينكيت سميث تكشف كواليس اعتذار كريس روك بعد صفعة الأوسكار

كشفت جادا بينكيت سميث عن رد فعل زوجها ويل سميث على محاولة كريس روك الاعتذار لها في أعقاب حادثة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، بعد أن ألقى دعابة عن شعرها المحلوق، وذلك خلال لقائها مع مقدمة البرامج هدى قطب على شبكة «NBC».

وكشفت «سميث» أنها لم تكن تعلم في البداية ما الذي قام به زوجها خلال حفل توزيع جوائز أوسكار؟، قائلة: «لم أدرك أنها لم تكن مسرحية هزلية إلا بعد أن بدأ ويل في العودة إلى كرسيه، لقد كنت في حالة من الضباب مثل أي شخص آخر في تلك الغرفة في تلك الليلة».

جادا بينكيت سميث: كريس روك حاول الاعتذار لي بعد صفعة ويل سميث

وأضافت جادا بينكيت سميث: «نظر إلي كريس وقال: (جادا، لم أقصد أي ضرر)، لقد خرجت من الأمر لأنني قلقة حقًا بشأن ويل، خاصة أنه غاضب لأن كريس يتحدث معي، فقلت: (لا أستطيع التحدث عن هذا الآن يا كريس.. هذا كلام قديم)، هذا كل ما كنت أفكر في قوله، ولم أستطع حقًا قبول اعتذاره»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

وقالت جاد بينكيت سميث إن كريس روك حاول مواعدتها في فترة سابقة عندما ظهرت شائعات حول انفصالها عن ويل سميث، وعندما هاتفها وأخبرته أنها مجرد شائعات اعتذر وأغلق الهاتف.