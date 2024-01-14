رئيس مركز سمالوط بالمنيا يشدد على توفير الرعاية الصحية للمرضى بالمستشفى التخصصي

تفقد الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، اليوم الأحد، مستشفى سمالوط التخصصي، وذلك لمتابعة سير العمل بأقسام المستشفى المختلفة، والتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض، ومدى انتظام العاملين بالمستشفى، والاطمئنان على توافر الأمصال والمستلزمات الطبية، ومستوى النظافة داخل المستشفى والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

توفير كافة أوجه الرعاية الصحية

وخلال الجولة، تفقد رئيس المدينة مكان تجميع والتخلص من النفايات الخطرة، مشددًا على الأطباء المتواجدين بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، وحسن معاملة المواطنين.

وقال رئيس مركز سمالوط، إنّ هناك تعليمات مشددة من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة متابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مقصر أو مهمل، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة؛ لضمان تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي مركز ومدينة سمالوط.

تكثيف حملات المرور على المستشفيات

وفي وقت سابق، وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تكثيف الحملات المرورية الإشرافية على المستشفيات والوحدات الصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على أوجه القصور ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية، والاطمئنان على مدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل، وذلك في إطار السعي الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المنيا.