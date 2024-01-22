رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أستاذ علوم سياسية: بيان هيئة الاستعلامات رد كامل على الأكاذيب الإسرائيلية

كتب:

محمد عزالدين
10:14 م | الإثنين 22 يناير 2024
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

قال الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسيّة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسيّة بجامعة القاهرة، إن بيان الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين، يمثل رداً كاملاً على الأكاذيب والادعاءات الإسرائيلية، معتبراً أن دولة الاحتلال تعيش «ورطة داخلية وخارجية».

وأضاف أحمد يوسف أحمد، مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، مساء اليوم الاثنين، أن إسرائيل في ورطة خارجياً، لأن السياسة الأمريكية رغم انحيازها تماماً لها، لكنها أًجبرت للتعامل بشكل مختلف الفترة الأخيرة، بسبب الضغط الدولي.

وأشار إلى أن سقطات وأكاذيب المحامي الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن منع مصر دخول المساعدات عبر معبر رفح، كفيلة لفضح المزاعم الإسرائيلية أمام العالم.

اقرأ المزيد:

رئيس وزراء فلسطين: اليوم التالي للحرب في غزة يحتاج إطارا سياسيا لإعادة الإعمار

ضياء رشوان: إسرائيل تعطل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل وإصابة 6 من جنوده في معارك جنوبي غزة

أبو زيد: الدور المحوري لمصر في التعامل مع أزمة غزة يعزز شراكتها بالاتحاد الأوروبي

البيت الأبيض: بايدن أكد الحاجة إلى خفض أعداد الضحايا المدنيين في غزة

قيادي فلسطيني يدعو لإعلان غزة «منطقة مجاعة»: نصف مليون شخص يموتون جوعا
بقلم محمد عزالدين