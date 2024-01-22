أستاذ علوم سياسية: بيان هيئة الاستعلامات رد كامل على الأكاذيب الإسرائيلية

قال الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسيّة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسيّة بجامعة القاهرة، إن بيان الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين، يمثل رداً كاملاً على الأكاذيب والادعاءات الإسرائيلية، معتبراً أن دولة الاحتلال تعيش «ورطة داخلية وخارجية».

وأضاف أحمد يوسف أحمد، مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، مساء اليوم الاثنين، أن إسرائيل في ورطة خارجياً، لأن السياسة الأمريكية رغم انحيازها تماماً لها، لكنها أًجبرت للتعامل بشكل مختلف الفترة الأخيرة، بسبب الضغط الدولي.

وأشار إلى أن سقطات وأكاذيب المحامي الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن منع مصر دخول المساعدات عبر معبر رفح، كفيلة لفضح المزاعم الإسرائيلية أمام العالم.