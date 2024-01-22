لميس الحديدي: اتحاد الكرة لم يحسن التعامل مع أزمة محمد صلاح

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن اليوم يشهد مباراة منتخب مصر مع فريق كاب فردي في أمم إفريقيا بثالث مباراة في النسخة والخيارات إما العبور أو الرحيل بعد تعادل لمباراتين وأداء باهت.

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «أون»: «الفوز يؤهلنا لدور الـ16 أما التعادل والخسارة هتدخلنا في حسبة شديدة التعقيد».

وقالت الحديدي: «غياب محمد صلاح أصاب الجمهور بصدمة وغضب من محمد صلاح والغضب ليس فقط من صلاح ولكن من اتحاد الكرة الذي لم نعرف منه أي شيء عن تفاصيل الإصابة والمغادرة بل عرف الجمهور من الصحافة البريطانية ومن وكيل محمد صلاح».

إصابة صلاح أكثر صعوبة

وواصلت: «إصابة صلاح أكثر صعوبة لأنها ليست فقط شد في العضلة الخلفية كما قال الاتحاد المصري لكرة القدم ولكن قد تصل إلى تمزق في العضلة الخلفية وبالتالي تصل فترة العلاج لمدة 3 أو 4 أسابيع».

وتابعت: «اللي عاوز يعرف أي أخبار عن المنتخب بقى يتابع الصحافة الأجنبية البريطانية واللي عاوز يتابع أخبار صلاح يتابع رامي عباس وكيل اللاعب أو نادي ليفربول الذي كشف حقيقة الإصابة حيث إن ليفربول طلب أشعة صلاح ووجد أن الإصابة مش زي ما بيقول اتحاد الكرة المصري ولا أطباء الاتحاد، مش عارفة الاتحاد ممكن خايف يقلقنا فقال إنها إصابة بسيطة وتحتاج مساج بسيط».