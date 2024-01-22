«أوقاف الفيوم»: توزيع 32 طن مساعدات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

سلّم الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، برئاسة جبريل عبد الوهاب، وكيل الوزارة، 32 طنًا من المواد الغذائية بعدد 8 آلاف شنطة، اليوم الاثنين، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، ضمن الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّ المواد الغذائية عبارة عن أرز ومكرونة أي نحو 16 طنًا من كل صنف بعدد 4 آلاف كيس، مُشيرًا إلى إنّ ذلك يأتي ضمن توجيهات وزارة الأوقاف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسر الأولى بالرعاية.

التعامل بإنسانية مع المستحقين

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى الالتزام الكامل بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، والعمل في خدمتهم، فهذا حقهم علينا وعلى المجتمع.

عدم التصوير أثناء التوزيع

كما أكد على الالتزام بعدم تصوير أي من المستفيدين والحالات المستحقة أثناء عملية التوزيع مراعاة لمشاعرهم، داعيًا أن يحفظ الله مصرنا الغالية قيادةً وشعبًا من كل سوء ومكروه.