إسلام صادق: مصر ستفوز على كاب فيردي في مباراة أمم إفريقيا المقامة الآن

قال الإعلامي إسلام صادق، إنَّ المنتخب المصريّ لديه فرصة كبيرة للفوز في مباراته المقامة حاليًا ضد كاب فيردي، خاصة وأن منتخب «الرأس الأخضر» يعاني من غياب 7 لاعبين، متوقعًا فوز مصر بنتيجة جيدة.

وأضاف «صادق»، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، والمُذاع على شاشة «قناة Ten»، أنَّ جيل حسن شحاته لم يكن وليد الصدفة، بل جرى إعداده على مدى 7 سنوات، مضيفًا أنّ مصر تمتلك مدربين على أعلى مستوى لإدارة المنتخب، ولكن ينقصهم الفرصة.

وتابع إسلام صادق، أنَّ الأكاديميات الخاصة بالكرة، أحد الأفكار التي دمرت الكرة في مصر، مشيرًا إلى أنّ الكثير يريد أن يكون نجله مثل محمد صلاح، فيقوم بإرساله إلى مثل هذه الأكاديميات ويدفع أموال كثيرة مقابل هذا الأمر.