حسين الزناتي: العالم يشهد تطورات حرجة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية

أكّد حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بالنقابة، أنّ الوضع الراهن إقليميًا ودوليًا يشهد تطورات حرجة ربما لم تحدث في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، حتى الآن.

تأثير العدوان الإسرائيلي على المنطقة العربية

أضاف «الزناتي» خلال كلمته على هامش الندوة التي نظمتها لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، لوزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، أنّ المنطقة العربية ودولها هي الأكثر تضررًا مما يجري الآن، بعد العدوان الصهيوني على أهلنا في فلسطين.

وأشاد وكيل نقابة الصحفيين، بالتحليل العميق الذي وزير الخارجية الأسبق، نبيل فهمي، للوضع الراهن من تداعيات العدوان على غزة، والتحركات الإقليمية والقوى الدولية، وخطوات السياسة المصريّة؛ لمواجهة كل هذه التحديات.

وكان «الزناتي» قد وصف وزير الخارجية الأسبق بـ«القيمة الوطنية والدبلوماسية والسياسية الكبيرة والماهرة» أثناء عمله بالخارجية المصريّة، مرورًا بتوليه منصب سفير مصر في الولايات المتحدة، وعمله في مرحلة مهمة في الدبلوماسية المصرية.

وكانت الندوة التي أقيمت مساء الاثنين، قد شهدت إقبالا كبيرًا من المتخصصين في الشؤون العربية والخارجية، وأعضاء من الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين.