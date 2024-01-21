المهن الأعلى دخلا على مستوى العالم.. ليس بينها الطب

هناك عديد من المهن على مستوى العالم التي تحقق دخلًا جيدًا لأصحابها وتوفر لهم حياة من الرخاء والعيش الكريم، إلا أنه هناك مهن أخرى تعتبر هي الأعلى دخلاً على مستوى العالم، والغريب أنه ليس من بينهم الطب، فما هي هذه المهن التي تحقق لأصحابها دخلًا كبيرًا بل وتعتبر هي المهن الأعلى دخلًا؟

المهن الأعلى دخلاً على مستوى العالم وليس بينها الطب

وفقًا لِما ورد على موقع «العربية»، نقلًا عن تقرير صادر عن شركة التوظيف Glassdoor، فإنه من المهن الأعلى دخلاً على مستوى العالم والتي ليس من بينهم الطب مهندس التعلم الآلي، وباختصار فإن مهندسي التعلم الآلي هم محترفون في مجال التكنولوجيا، ويتمثل عملهم في تصميم نماذج التعلم الآلي لأغراض الأتمتة، ويبلغ متوسط راتبهم السنوي 830 ألف دولار، فيما يبلغ متوسط الراتب السنوي لمهندس التعلم الآلي المبتدئ نحو 569 ألف دولار.

من المهن الأخرى التي تندرج تحت مسمى المهن الأعلى دخلاً على مستوى العالم، وليس من بينها الطب هي مطور البرامج، وهو الشخص المسؤول عن تصميم برامج الكمبيوتر ومواقع الويب؛ إذ يبلغ رسوم تطوير البرمجيات في الساعة بمتوسط 46.06 دولار - 59.80 دولار.

مهنة المحلل المالي

كما تعتبر مهنة المحلل المالي من المهن الأعلى دخلًا على مستوى العالم؛ إذ يتعامل المحللون الماليون مع مدخرات الناس والسندات والأسهم، كما أنهم يعملون في شركات التأمين والبنوك وشركات الأمن وساطة الاستثمار العقاري والقطاعات المالية الأخرى، ويتقاضى المحللون الماليون حوالي 37.34 دولارا في الساعة.

من المهن الأخرى التي تندرج تحت مسمى المهن الأعلى دخلًا على مستوى العالم هي محلل أمن المعلومات، ويقوم هذا الشخص بمراقبة وتقييم العمليات الأمنية في شبكة المؤسسة لحمايتها من الاختراقات والفيروسات والهجمات الاحتيالي، ويتقاضى محلل أمن المعلومات متوسط راتب سنوي قدره 103590 دولارا.