ضياء رشوان: لا يوافق أحد في العالم على التهجير إلا المسؤولين الإسرائيليين

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إنّ حديث دولة الاحتلال الإسرائيلي عن أن مصر مسؤولة عن نقل الأسلحة والذخائر إلى غزة خط أحمر، مشددًا على أن مصر تحمل إسرائيل كل المسؤولية، فيما يتعلق بالحفاظ على معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية.

وأضاف «رشوان» في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية آية لطفي: «مصر من جانبها حريصة عليها وملتزمة ببنودها وبروتوكولاتها الأمنية، ولكن على إسرائيل أن تحذر كثيرًا من أن تحاول في كل مرة أن تتجاوز ما تم الاتفاق عليه، أو تتهم مصر باتهامات هي في الأصل منطبقة على إسرائيل، من حيث تجويع وحصار وإفقار، والإبادة الجماعية للأشقاء في غزة».

وتابع رئيس هيئة الاستعلامات المصريّة، أنّ أكاذيب إسرائيل محاولة لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فلادلفيا في قطاع غزة، على طول الحدود مع مصر، مشددًا على أنه لا يوجد أحد في العالم يوافق على التهجير داخل أو خارج قطاع غزة، عدا المسؤولين الإسرائيليين فقط.