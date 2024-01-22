رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضياء رشوان: لا يوافق أحد في العالم على التهجير إلا المسؤولين الإسرائيليين

كتب:

محمد عزالدين
10:30 م | الإثنين 22 يناير 2024
رئيس هيئة الاستعلامات المصرية

رئيس هيئة الاستعلامات المصرية

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إنّ حديث دولة الاحتلال الإسرائيلي عن أن مصر مسؤولة عن نقل الأسلحة والذخائر إلى غزة خط أحمر، مشددًا على أن مصر تحمل إسرائيل كل المسؤولية، فيما يتعلق بالحفاظ على معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية.

وأضاف «رشوان» في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية آية لطفي: «مصر من جانبها حريصة عليها وملتزمة ببنودها وبروتوكولاتها الأمنية، ولكن على إسرائيل أن تحذر كثيرًا من أن تحاول في كل مرة أن تتجاوز ما تم الاتفاق عليه، أو تتهم مصر باتهامات هي في الأصل منطبقة على إسرائيل، من حيث تجويع وحصار وإفقار، والإبادة الجماعية للأشقاء في غزة».

وتابع رئيس هيئة الاستعلامات المصريّة، أنّ أكاذيب إسرائيل محاولة لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فلادلفيا في قطاع غزة، على طول الحدود مع مصر، مشددًا على أنه لا يوجد أحد في العالم يوافق على التهجير داخل أو خارج قطاع غزة، عدا المسؤولين الإسرائيليين فقط.

اقرأ المزيد:

ضياء رشوان: إسرائيل تعطل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

«هيئة الاستعلامات»: مزاعم إسرائيل عن وجود عمليات تهريب أسلحة لغزة من مصر باطلة

«الخارجية الأمريكية»: إسرائيل تتحمل عبئا استراتيجيا وأخلاقيا لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين

وزير الخارجية الأسبق لـ«الوطن»: الحكم في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل قد يصدر بعد 5 سنوات

إعدام 300 ألف دجاجة في إسرائيل.. وتحذيرات من نقص «البيض»

الجامعة العربية تحذر إسرائيل من التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة
بقلم محمد عزالدين