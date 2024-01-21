«محمود»: «نسعى لتحقيق الدوري وباحلم ألعب كأس العالم.. ووالدتي سند ليا»

رغبته فى النجاح دفعته إلى تحدى الصعاب، وعلى الرغم من مرارة الأيام وقسوتها عليه فإن محمود شفيق، الشهير بـ«شيكا»، قرر خوض التحدى ونجح فى الحصول على ما كان يحلم به، وأصبح يحمل لقب أصغر كابتن فريق فى العالم، فاللقب لم يأتِ من فراغ بل جاء نتيجة جهد وتعب وكفاح ودعم أسرته.

بدأ تعلق قلب «شيكا» بكرة القدم فى طفولته بعدما كان يشاركهم اللعب فى الشوارع، حتى زاد تعلقه باللعبة، وهنا قررت الأسرة دعم نجلها وإلحاقه بأكاديمية لتعلم أصول وقواعد اللعبة والتعرف على أبرز الخطط التكتيكية فى ملاعب العالم: «كنت زى أى طفل بيحب كرة القدم بلعب مع أصحابى فى مدخل العمارة والشارع من وأنا عندى ٨ سنين، ولما رحت أكاديمية مدريد عند كابتن محمود عبدالله، واللى يعتبر أكبر واحد ليه فضل عليّا لأن ربنا جعله سبب إنى أكون مع قصار القامة وأبتدى معاهم الحلم من أوله».

«بعمل الحاجة اللى بحبها.. وبدرس فى كلية الحقوق.. وربنا كرمنى مع قصار القامة»

خلال وجود «شيكا» فى الأكاديمية، كثيراً ما كان يحلم بأن يصبح مثل زملائه ويلتحق بنادٍ كبير، ولكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك الحلم بسبب قصر قامته الذى منعه من اللعب، وهنا لم يستسلم الفتى، قرر أن يخوض المغامرة، وارتضى بأن يكون بين قصار القامة، تلك كانت هى المرة الأولى التى يقنع نفسه بأنه من الأفضل له أن يلعب معهم بدلاً من الأسوياء، حيث لن يسعفه بنيانه على مجاراتهم: «ربنا كرمنى مع قصار القامة كنت بروح أتجمع معاهم، وأعرف الناس اللى زيى فى مركز شباب الجزيرة، وكنا بنحجز ملعب ونمارس اللعبة مع كابتن إبراهيم مراد لحد ما كابتن على شعبان جه وعجبته الفكرة وقال يلا نخليها رسمى».

جاءت تلك الكلمات على مسامع «شيكا»، وكأنها صوت من السماء يخبره بأن تحقيق حلمه أصبح قاب قوسين أو أدنى، وهو بالفعل ما حدث بعد ذلك عندما تمكنوا من تنفيذ الفكرة عام 2019، ليصبح الفتى الذى لم يكد يكمل عامه الرابع عشر حينها أحد أفراد الفريق المؤسسين: «عملنا أول فريق لكرة القدم لقصار القامة فى مصر، وكوَّنا منتخب وسافرنا المغرب فى نوفمبر 2019 للعب مباراة ودية مع منتخب المغرب، وانتهت بفوز المنتخب المصرى بنتيجة 3 - 1، وكنت أصغر كابتن فريق فى العالم بالبطولة».

توالت بعد ذلك البطولات، وأصبح الحلم حقيقة على أرض الواقع، وما عليهم سوى تطوير أنفسهم لمجارة المنتخبات الأخرى، والعمل على البدء فى دورى لقصار القامة لتأهيل اللاعبين بشكل قوى لخوض المباريات مع المنتخب: «اشتغلنا على حلمنا وعملنا أول دورى لقصار القامة فى العالم عن طريق اللجنة البارالمبية ووزارة الشباب والرياضة، وكنت كابتن فريق نادى أسوان وحققت المركز التانى فى أول نسخة فى الدورى». بعد تحقيق نجاحات متتالية مع نادى أسوان لكرة القدم لقصار القامة انتقل «شيكا»، والذى يلعب قلب دفاع إلى نادى البنك الأهلى، فى صفقة كبيرة: «بنسعى لتحقيق الدورى السنادى، وبحلم ألعب كأس العالم مع المنتخب».

الدعم الكبير الذى يلقاه «شيكا» من عائلته هو من بين أبرز أسباب النجاح لكونه لم يشعر يوماً بأنه أقل من زملائه، بل ربما كثيراً ما كان يشعر بأنه أفضل حالاً منهم: «بعمل الحاجة اللى بحبها، واللى بيسندنى بعد ربنا والدتى ووالدى وإخواتى والعيلة كلها، علشان كده ربنا كرمنى وعديت الأوقات الصعبة، ودلوقتى حققت حلمى فى الكورة وبدرس فى كلية الحقوق».