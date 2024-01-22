الاحتلال الإسرائيلي يقدم مقترحا جديدا لوقف القتال في غزة.. ما هي تفاصيله؟

كشفت تقارير إعلامية عن أن الاحتلال الإسرائيلي قدم مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لفترة مؤقتة تمتد إلى شهرين، وذكر موقع «أكسيوس»، في تقرير اليوم الاثنين، أنه جرى نقل هذا المقترح للفصائل الفلسطينية عن طريق وسطاء قطريين ومصريين، كجزء من اتفاق متعدد المراحل.

اتفاق مقترح لتبادل الأسرى

وأشارت مصادر إسرائيلية، وفقًا للتقرير، إلى أن الاتفاق المقترح سيشمل أيضًا إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين في قطاع غزة.

وأفادت تقارير إعلامية اليوم، بتفاصيل «مبادرة إسرائيلية» لتحقيق صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية، والتي تم الإشارة إليها سابقًا من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

أبرز ملامح المقترح الإسرائيلي

ووفقًا لتقرير أورده موقع «مكان» العبري، فإن أبرز ملامح المقترح الإسرائيلي للصفقة المحتملة تشمل:

- إطلاق سراح المحتجزين الذين تحتجزهم الفصائل «من غير الجنود».

- وقف إطلاق نار لفترة طويلة لم يحددها التقرير.

- انسحاب تكتيكي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من عدة مناطق في قطاع غزة.

- إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، من دون تحديد عدد.

وذكر الموقع الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال تتوقع أن تتلقى ردًا على هذا المقترح خلال الأيام القليلة المقبلة.