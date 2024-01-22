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أصالة تطرح أحدث كليباتها الغنائية «صندوق»

كتب:

أحمد شعراني
11:19 م | الإثنين 22 يناير 2024
أصالة

أصالة

تستعد المُطربة أصالة، لطرح فيديو كليب لأغنيتها «صندوق»، وذلك يوم الخميس المُقبل 25 يناير.

وكتبت «أصالة» عبر «إنستجرام»: «ترقبوا فيديو كليب صندوق، لأيقونة الشرق أصالة، من الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي، الخميس 25 يناير، السادسة مساءً بتوقيت السعودية».

وكشفت «أصالة» عن بعض كلمات الأغنية حيث تقول: «عـ البال يا ضحكة أبي، عـ البال يا أول صبي جابلي غزل البنات»، وتظهر في أول الفيديو كليب فتاة صغيرة في منزل قديم.

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طرحت «أصالة» مؤخرًا 6 أغنيات من ألبومها الجديد «لحقت نفسي»، هي: «رجل مثالي، ولما بنتجاهل، وفوق، ومارس، وإبريل، ومانجا، والأخبار الحلوة».

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