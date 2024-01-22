تحذيرات من الطقس بمحافظات القناة وسيناء غدا.. أمطار ونشاط للرياح

تشهد محافظات القناة وسيناء، غدا الثلاثاء، طقسا شديد البرودة، يشهد سقوط أمطار متفرقة على معظم الأنحاء طوال اليوم، بالتزامن مع منخفض جوي يضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة.

طقس محافظات القناة غدا

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن طقس غدا مائل للبرودة نهارا على محافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، أما ليلا فتكون الأجواء شديدة البرودة.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ من سقوط أمطار ️خفيفة إلى متوسطة الشدة على المحافظات بنسبة حدوث 50%، مع نشاط رياح على الأنحاء كافة على فترات متقطعة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

كما توقعت الشبكة الوطنية للطوارئ أن تكون درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13 درجة، بانخفاض درجتين عن طقس اليوم.

وناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة وسيناء، المواطنين بضرورة الحيطة والحذر وارتداء الملابس الثقيلة حال الخروج من المنازل في الساعات الأولى من الصباح أو ساعات الليل، وكذلك عدم القيادة بسرعة تزيد عن 60 كيلومترا على الطرق السريعة والصحراوية أثناء سقوط الأمطار.