سقوط أمطار خفيفة على مرسى مطروح والمناطق الساحلية تزامنا مع نوة الغطاس

سقطت أمطار خفيفة على مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، تزامنًا مع نوة الغطاس التي تتعرض لها العديد من المدن والمحافظات خاصة الساحلية، في ظل حالة طقس غير مستقر على مختلف أنحاء البلاد.

أمطار على مناطق في مطروح

وبسبب منخفض جوي يضرب عدة مناطق ساحلية، امتدت أماكن سقوط أمطار اليوم، من شرق مطروح، إلى مدن ومناطق الحمام والبنجر على حدود الإسكندرية، والعلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة، وغزالة والضبعة وجميمة وفوكه، وسيدي حنيش، والجراولة، ومن ناحية الغرب إلى مناطق زاوية أم الرخم والنصر ورأس أبولهو، والمتاني والزغيرات والنجيلة، وحتى براني على مشارف السلوم في أقصى غرب مصر.

طوارئ في مطروح

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رفع حالة الطوارئ والجاهزية الكاملة لمواجهة الطقس في مطروح خلال الساعات المقبلة، واستعداد جميع فرق التدخل السريع بالمعدات وسيارات الكسح، للتعامل مع جميع المستجدات بشكل سريع من الأمطار، والقضاء على أية بؤر تجمعات للمياه على جميع الطرق الدولية والسريعة والداخلية، لتسهيل حركة المواطنين والسيارات في جميع الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، ومتابعة مركز السيطرة الوطني بالتعاون مع غرفة عمليات محافظة مطروح، ومجالس المدن لاستقبال شكاوى المواطنين، والرد على جميع استفساراتهم لحين انتهاء نوة الغطاس، وعوده استقرار الأحوال الجوية مرة أخرى.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، من منخفض جوي يضرب البلاد، وسقوط أمطار شديدة ومتفاوتة الشدة على عدة محافظات خاصة السواحل الشمالية، بنسبة تصل إلى 60%، مع اضطراب حركة الملاحة البحرية في المواني.