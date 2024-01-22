«الأرصاد» تحذّر من أمطار غزيرة ومنخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

حذّرت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لأمطار غزيرة بسبب منخفض جوي يضرب البلاد، يعمل على انخفاض درجات الحرارة بدءا من اليوم، ويُشير آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، إلى تكاثر السحب الممطرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من المحافظات المطلة على السواحل الشمالية الغربية وصولا إلى شمال الوجه البحري.

أمطار غزيرة ومنخفض جوي يضرب البلاد

وأوضحت غانم لـ«الوطن»، أنّ القاهرة الكبرى والمحافظات تشهد بداية من غدا الثلاثاء أمطار غزيرة بسبب منخفض جوي يضرب البلاد من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وتتفاوت كميات الأمطار بنسب تتراوح بين 40 لـ60% على المحافظات الساحلية ومحافظات شمال الدلتا وشمال الصعيد، ووسط وشمال سيناء، والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

انخفاض درجات الحرارة

ولفتت غانم إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 7 درجات مئوية، بسبب تأثير هبوب كتل هوائية من جنوب أوروبا على مسطح البحر المتوسط، تزامنا مع امتداد تأثير منخفض جوي بطبقات الجو العليا، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والمحافظات.