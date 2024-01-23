أقل فائدة لقرض أصحاب المعاشات في 5 بنوك.. اختار المناسب

توفر البنوك المصريّة أنواع مختلفة من برامج التمويل، من بينها قرض أصحاب المعاشات، الذي يهتم العديد من المواطنين بعرفة تفاصيله وقيمة الفائدة المقررة عليه.

نرصد في السطور التالية أقل فائدة لقرض أصحاب المعاشات في 5 بنوك مصرية، بحسب جدول برامج التمويل، في المواقع الرسمية للبنوك.

البنك الزراعي المصري

- الفائدة تصل إلى 18.25% متناقصة تعادل 10.13% ثابتة.

- فترة السداد للقرض تصل إلى 10سنوات.

- قيمة القرض من 5 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه، حسب فئة العميل.

- ضمان تحويل المعاش.

- الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه.

بنك التعمير والإسكان

- الفائدة تصل إلى 19.5% متناقصة، تعادل 8.8% ثابتة.

- بضمان تحويل المعاش.

- المدة تصل إلى 10 سنوات.

- القرض يبدأ من 3 آلاف جنيه إلى مليون جنيه حسب فئة العميل.

- الحد الأدنى للمعاش 1200 جنيه.

بنك قناة السويس

- الفائدة تصل من 19 إلى 20% متناقصة، تعادل 10.55 إلى 11.11% ثابتة.

- بضمان تحويل المعاش.

- مدة القرض تصل إلى 10 سنوات.

- قيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه حسب فئة العميل.

- الحد الأدنى للمعاش 1500 جنيه.

بنك القاهرة

- الفائدة تصل إلى 20% متناقصة، تعادل 9.72 إلى 10.27% ثابتة.

- بضمان تحويل المعاش.

- مدة القرض حتى 10 سنوات.

- قيمة القرض من 3 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

- الحد الأدنى للمعاش ألف جنيه.

البنك الأهلي المصري

- الفائدة تصل إلى 21.5% متناقصة تعادل 9.16% ثابتة.

- المدة تصل إلى 10 سنوات.

- قيمة القرض حتى مليون جنيه.

- يتعهد صاحب المعاش على تحويله طوال فترة القرض.