الشاعر أحمد الشهاوي لـ«الشاهد»: الثقافة المصرية قديمة عريقة وما زالت تؤثر فينا حتى الآن

دعا الشاعر أحمد الشهاوي، إلى الاهتمام بالهوية المصرية، بحيث يعرف المصريون أنفسهم وشعرهم، لافتًا أن الثقافة المصرية قديمة عريقة، وما زالت تؤثر في المصري حتى الآن، موضحا أن الشاعر الأمريكي بيلي كولينز باع مليون نسخة من ديوانه في الوقت الذي يطبع فيه كبار الشعراء من ألف إلى ألفي نسخة الآن على مستوى العالم، حيث جرى تنصيبه أميرا للشعراء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف «الشهاوي»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، «هناك تراجع في الشعر على مستوى العالم، وكان هناك شاعرات يكتبن باللغة العامية المصرية، هل نستطيع أن نعد 20 شاعرة في هذا الجيل بمستوى ممتاز ومثقفات ويعرفن لغات أجنبية؟».

وحول تراجع مستوى الشعر، أوضح: «الذين يضعون المناهج الأدبية شعراء سابقون أي أصدر ديوانا يوما ما ثم لم يكتب الشعر، أو كان درعميا أو أزهريا وكلهم يعرفون العروض والأوزان وينظمون قصائد ليست شعرا، فيختارون لزملائهم وأحبائهم وأصدقائهم شعراء لم نسمع بهم من قبل، لكنهم موجودون في المناهج الأدبية».