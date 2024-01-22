الشاعر أحمد الشهاوي لـ«الشاهد»: ذائقة الشعب المصري لن تتغير

أكّد الشاعر أحمد الشهاوي، أنّ ذائقة الشعب المصري لم ولن تتغير، لأن فكرة «المصرية» موجودة في الدم والسلوك.

وأضاف «الشهاوي»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الأمراض التي تطفو على السطح، يمكن معالجتها ما دام الأصل نقيا ونظيفا ويعول عليه.

وتابع: «فكرة المصرية أمر مهم للغاية، فأنا أقدم مصريتي في شعري، وأتأثر بما هو فرنسي مثلا، أقرأ ولكني لا أنقل، لكن المشكلة بأن هناك شعراء من مصر يجسدون صورة شخصية من الشاعر اللبناني المتأثر باللغة الفرنسية على نحو أساسي، ولكن يبقى القول بأن هذا الكلام ليس على إطلاقه، فأنا أقول البعض وليس الكل».