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أحمد الشهاوي لـ«الشاهد»: المنتج الشعري تراجع مصريا وعربيا

كتب:

محمد عزالدين
11:29 م | الإثنين 22 يناير 2024
الشاعر أحمد الشهاوي

الشاعر أحمد الشهاوي

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إن الثقافة المصرية قديمة عريقة ولا تزال تؤثر في المصري إلى يومنا هذا، مشيدًا باحتفاء معرض القاهرة الدولي للكتاب بالمفكر المصري الراحل سليم حسن في النسخة التي تنطلق الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أن المنتج الشعري تراجع مصريا وعربيا.

وأضاف «الشهاوي»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الهيئة المصرية العامة للكتاب ستعيد ما كتب، إذ سبق لمكتبة الأسرة أن نشرت كتاباته، ولم تعد متاحة أمام الأجيال الجديدة.

وتابع: «لا بد أن أوفر للمصري الحديث والأجيال الجديدة الكتب القديمة وإعادة طباعتها مرة أخرى، وبخاصة إذا تحدثنا عن الأدب المصري القديم، فهناك كتابان جزء أول وثانٍ لسليم حسن، بينما هناك عدد من الكتب التي صدرت في مصر من الإنجليزية أو الألمانية عن مصر إلى اللغة العربية كتبها الأوروبيون، أي أن المنتج المصري والعربي تراجع».

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