مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يسخر من ترامب بسبب أوكرانيا.. ماذا حدث؟

وجه مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، رسالة لدونالد ترامب، سأله فيها على مشاركة «صيغته السحرية» للسلام في أوكرانيا، في سخرية على قول ترامب إنه قادر على وضع حد للحرب الدائرة في 24 ساعة، وقال بوريل «كنت أعتقد أن المعجزات تحصل فقط في لورد»، في إشارة إلى مزار ديني يقع في جنوب غرب فرنسا يؤمن العديد من الكاثوليك أن عجائب تتم فيه.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنهم لم يتمكنوا من التوصل لصيغة سحرية من أجل حل المشكلة خلال 24 ساعة، لكن ما فهمه أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا ترامب للقدوم إلى كييف وإيجاد حل بسرعة، متابعا أن «الذين يريدون السلام أكثر من أي شيء آخر والذين يريدون إنهاء الحرب أكثر من أي شيء آخر هم بالطبع الأوكرانيون، وأنا واثق بأنهم سيكونون سعداء إذا ما تمكّن الرئيس ترامب من إعطائهم الصيغة السحرية لوضع حد للحرب في 24 ساعة».

ويعد دونالد ترامب المرشّح الأوفر حظا لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عن الحزب الجمهوري في نوفمبر المقبل، ويعارض الرئيس الأمريكي السابق تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا يدعو الرئيس جو بايدن إلى إمداد كييف بها، معتبراً أنها تعبر عن إسراف وأن روسيا ستخرج منتصرة على الأرجح.