الجمهوريون على صفيح ساخن.. ديسانتس منافس ترامب ينسحب من السباق الرئاسي

شتاء ساخن قبل الأوان، هذا ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية في السباق الجمهوري للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر المقبل، من تصدر ترامب لاستطلاعات الرأي لخوضه الانتخابات عن الحزب الجمهوري ضد الرئيس الحالي جو بايدن.

وشهد الجمهوريون، انسحاب حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس، من السابق، معلنا دعمه لترامب، وقال إن الرئيس الأمريكي السابق، أفضل من رئيس الإدارة الأمريكية الحالي جو بايدن.

ومنح حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس، تأييده للرئيس البلاد السابق دونالد ترامب في السباق الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، معلنا عبر مقطع فيديو نشره على منصة إكس «تويتر سابقا»، انسحابه من السابق قبل يومين من الانتخابات التمهيدية في ولاية نيو هامبشاير شمال شرق الولايات المتحدة.

وقالت وسائل الإعلام الأمريكية، إن إعلان ديسانتس، الانسحاب من السباق الانتخابي الأمريكي بمثابة انهيار ضخم لمرشح كان يُنظر إليه على أنه يتمتع بأفضل فرصة للإطاحة بترامب في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر المقبل.

وقال ديسانتس في مقطع الفيديو، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب متفوق على جو بايدن. هذا واضح، مضيفا إن ترامب إنه يحظى بتأييده لأنه لا يستطيع العودة إلى الحرس الجمهوري القديم الذي كان موجودا في 2023.

وأوضح حاكم فلوريدا، أن كان له خلافات مع ترامب، كما في شأن فيروس كورونا، وتابع ديسانتس قائلا، إن الرئيس الأمريكي السابق أفضل من بايدن، وفق لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

