البرتغال تمنح مصر أمل التتويج بلقب أمم إفريقيا.. ما علاقة رونالدو؟

تأهل منتخب مصر بشق الأنفس إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد تحقيقه التعادل الثالث، في ختام دور المجموعات أمام كاب فيردي بنتيجة 2 - 2، ليحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة الثانية، خلف الرأس الأخضر الذي تصدر المجموعة.

منتخب مصر حقق 3 تعادلات في المباريات الثلاث في دور المجموعات أمام كلٍ من موزمبيق وغانا وكاب فيردي، والمفارقة أن الثلاث مباريات انتهت بنفس النتيجة 2 - 2، ولكن رغم عدم تحقيق أي انتصار، تبقى حظوظ الفراعنة في التتويج باللقب القاري قائمة، فما علاقة البرتغال؟

في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2016»، سجلت البرتغال 3 تعادلات أيضا بدور المجموعات أمام كلا من آيسلندا والنمسا والمجر، ليتأهل كثالث مجموعته بشق الأنفس، وهو ما عاد إلى الأذهان مع سيناريو الفراعنة في هذه النسخة.

مصر تبحث عن تكرار سيناريو البرتغال في يورو 2016

في مباراة دور الـ16 تعادل المنتخب البرتغالي أيضا في الوقت الأصلي أمام كرواتيا، قبل أن يحسم التأهل لربع النهائي بهدف قاتل في الوقت الإضافي.

لم تتغير العادة البرتغالية في الدور ربع النهائي، بعد التعادل أمام بولندا في شوطي اللقاء والشوطين الإضافيين، ليحسما اللقاء بركلات الترجيح.

أول فوز سجله منتخب البرتغال كان أمام ويلز في الدور نصف النهائي، ليصعدوا للمباراة النهائية، ويحققوا انتصارا حاسما على فرنسا بهدفٍ نظيف ويتوجون باللقب.

هل يتكرر سيناريو البرتغال في يورو 2016 مع منتخب مصر؟

المفارقة أن يورو 2016، شهد أيضا إصابة نجم الفريق الأول وقائده كريستيانو رونالدو، ولكن في المباراة النهائية، وهو سيناريو مشابه لما حدث مع قائد منتخب مصر محمد صلاح الذي تعرض لإصابة عضلية أمام غانا، غاب على إثرها عن مواجهة كاب فيردي.

ويسعى منتخب مصر لفك عقدة 14 عاما، منذ آخر تتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية في نسخة عام 2010.