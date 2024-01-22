هل تتحقق توقعات رضا عبدالعال بشأن منتخب مصر؟

كشف رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك سابقا، عن توقعاته لمباراة المنتخب المصري مع الرأس الأخضر، قائلا: «ربنا يستر، إحنا مش بنلعب كورة، مش عايز أضحك على المشاهد».

منتخب الرأس الأخضر من المتوقع أن يلعب بشراسة

وتوقع «عبد العال»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الاثنين، عدم تأهل المنتخب بنسبة كبيرة، لأن المنتخب لا يلعب بشكل جيد على حد تعبيره، مشيرا إلى أن منتخب الرأس الأخضر من المتوقع أن يلعب بشراسة رغم غياب 7 لاعبين أساسيين.

احتمالية صعود المنتخب المصري تصل لـ20%

ولفت إلى أن احتمالية صعود المنتخب المصري تصل لـ20%، وهذا سيحدث في حال وجود روح بين المنتخب، مشيرا إلى أن المنتخب الحالي يختلف عن منتخب مصر في عهد حسن شحاتة في روح اللاعيبة ووجود مدرب على أعلى مستوى.