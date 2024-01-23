مدرب الكاميرون السابق: منتخب مصر يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين

علّق سفين فاندنبروك، مدرب الكاميرون والوداد السابق، على مباراة المنتخب الوطني ومنتخب الرأس الأخضر في كأس الأمم الأفريقية.

وقال «فاندنبروك» خلال مداخلة ببرنامج «كان 2023»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ المنتخب الغاني تصدر المجموعة في البداية، ثمّ بعد ذلك سجلّت مصر في الشوط الثاني بعدما تحسن أداءها بهدف «تريزيجية»، ثم انتهت المباراة في اللحظات الأخيرة بالتعادل، وبالتالي مباراة مصر والرأس الأخضر كانت مثيرة في آخر لحظاتها.

ترتيب مجموعة مصر في أمم إفريقيا

وأضاف أن ترتيب مجموعة مصر حسم في اللحظة الأخيرة والدقائق الأخيرة، وتحديد المتأهل في هذه المجموعة.

وعن تأثير غياب نجم المنتخب محمد صلاح، أوضح أنه لم يلاحظ تأثير غياب «صلاح» على أداء المنتخب، وحتى اللقاء الثاني في منافسات هذه المجموعات رأى أن مصر لعبت بنفس المستوى بل تطور مستواها وازدادت سرعتها حتى دون «صلاح»، إذ يمتلك المنتخب المصري مجموعة رائعة من اللاعبين، متمنيا أن يكون «صلاح» لائق بدنيا في أقرب وقت ممكن.