مقتل وإصابة 26 ضابطا وجنديا إسرائيليا خلال الساعات الماضية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن مصادر إسرائيلية، بمقتل وإصابة نحو 20 ضابطا وجنديا بتفجير مبنيين، وانهيار ثالث بقوات إسرائيلية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

مقتل وإصابة 6 ضباط وجنود للاحتلال الإسرائيلي

وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 ضباط من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى إصابة 3 جنود بجروح خطيرة في معارك جنود قطاع غزة.

ونشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، أسماء الجنود وهم: الرائد دافيد ناتي الفاسي، 27 عامًا، من بئر السبع، الرقيب الثاني في الكتيبة 202، لواء المظليين، والرائد إيلي ليفي، 24 عامًا، من تل أبيب، قائد سرية في الكتيبة 202، لواء المظليين، والنقيب إيال ميفوراخ تويتو، 22 عامًا، من بيت جمليئيل، قائد فصيلة في الكتيبة 202، لواء المظليين.

13572 جنديًا ومدنيًا إسرائيليًا قد دخلوا المستشفيات

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أنه في المعركة التي أودت بحياة الضباط، أصيب جندي آخر من الكتيبة 202 في لواء المظليين بجروح خطيرة، وتعرض جنديان من كتيبة الهندسة 603 تشكيل «سار مجولان 7» لإصابات خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية اليوم أنه وفقًا لبيان وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن 13572 جنديًا ومدنيًا إسرائيليًا قد دخلوا المستشفيات منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، وتم علاج 233 جريحًا، بينهم 48 في حالة خطيرة، وفقًا لبيان الجيش الإسرائيلي.