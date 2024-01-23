نص الملعب في أمان.. كيف احتفلت خطيبة مروان عطية بتألقه أمام كاب فيردي؟

إشادات واسعة تلقاها مروان عطية، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، بعدما سجل ظهوره الأساسي الأول بقميص الفراعنة أمام كاب فيردي، في الجولة الثالثة والأخير بدور المجموعات، التي انتهت بالتعادل 2 - 2.

الاحتفالات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بصعود منتخب مصر إلى دور الـ16، بعد التعادل أمام كاب فيردي، مع منح موزمبيق هدية ثمينة بخطف التعادل أمام غانا، لم تقتصر على الجماهير فقط، بل كان لأقارب اللاعبين احتفالات مميزة بذويهم بعد التأهل، وفي مقدمتهم خطيبة مروان عطية.

كيف احتفلت خطيبة مروان عطية بتألقه أمام كاب فيردي؟

سلمى صقر، خطية لاعب وسط الفراعنة، والتي لفتت الأنظار بظهورها معه في أكثر من مناسبة داخل الملعب، احتفت بطريقتها الخاصة بتألق خطيبها ومساهمته في تأهل الفراعنة إلى ثمن النهائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

مروان عطية يتألق أمام كاب فيردي ويقود مصر للتأهل لدور الـ16 بأمم إفريقيا

«الفرعون جاهز للاحتفال، إحنا ملوك القارة من سنين»، كلمات أغنية الفنان محمود العسيلي، كانت بطلة احتفال خطيبة مروان عطية بتأهل الفراعنة، إذ وضعتها خلفية على صورتها رفقة مروان عطية عبر خاصية «ستوري» على «إنستجرام»، بعد دقائق من انتهاء اللقاء، معلقة: «نص الملعب في أمان».

منتخب مصر تأهل ثانيا بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات أمام كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي، بينما تأهل الأخير في صدارة المجموعة الثانية بسبع نقاط من انتصارين وتعادل.