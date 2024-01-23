مدرب منتخب نيجيريا: مصر تستطيع المنافسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية

علّق جوزيه بسييرو، مدرب منتخب نيجيريا، على مباراة مصر والرأس الأخضر، قائلا إنه ليس من السهل تأهل مصر أمام كاب فيردي، فهناك العديد من التغييرات للمنتخب المصري، إذ ارتكزوا على الهجوم أكثر من الشق الدفاعي.

مصر صنعت العديد من الفرص

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «كان 2023»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «أرى في بعض الأوقات أن مصر صنعت العديد من الفرص، وأنها بإمكانها المنافسة، وأعتقد أن الرأس الأخضر كانت ستنح له أكثر من فرصة للتسجيل».

وهنأ الشعب النيجيري لتأهل المنتخب النيجيري للدور ال 16 في كأس الأمم الأفريقية، قائلا إن المنتخب يسعى للتأهل لنهائي البطولة.

ووجه الشكر للاعبي منتخب نيجيري وكل شخص قدم الدعم للمنتخب، قائلا إن المنتخب تأهل عن استحقاق، خاصة أنه يمتلك كثافة هجومية كافية والقوة الضاربة للتأهل والصعود للدور النهائي.

وأشار إلى أن اللاعب فيكتور أوسيمين يلعب بشكل رائع ويقدم كل ما يمكنه للمنتخب النيجيري، ويحتاج للمزيد من الفرص حتى يسنح له التسجيل، متمنيا أن تكون الفاعلية والأسلوب الهجومي يناسبه، مردفا: «نحاول الابتعاد عن المراقبة من مدافعي الخصم لكي نصنع له الفرص السانحة للتسجيل».