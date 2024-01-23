سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في البنوك استقرارا، استمر منذ ختام تعاملات أمس الاثنين، في حين أن سعر الريال السعودي لم يطرأ عليه أي تغيرا منذ شهر ديسمبر الماضى 2023، وذلك وفقاً لما أعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في البنوك والتي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- وصل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل بنك مصر 8.19 جنيه شراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- وعن سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية يبلغ 8.25 جنيه بيع و8.21 جنيه شراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

- وبالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB وصل إلى 8.25 جنيه للبيع أما سعر الشراء 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

- أما سعر الريال السعودي في بنك البركة يبلغ 8.18 جنيه للبيع و8.25 جنيه شراء.