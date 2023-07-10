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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 10-7-2023 في البنوك

كتب:

حسن عثمان
10:05 ص | الإثنين 10 يوليو 2023
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 10-7-2023 في البنوك العاملة بالسوق المصري، وبلغ متوسط سعر صرف الريال 8.22 للبيع و8.19 جنيه للشراء، وفق ما تم إعلانه في عدد من البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 8.22 جنيه للبيع و8.19 للشراء

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع و 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة 8.25 جنيه للشراء، و8.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية لنحو 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، لنحو 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

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