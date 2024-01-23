كيف عاشت الجماهير المصرية اللحظات الأخيرة في مباراة كاب فيردي؟ (فيديو)

ما بين الصدمة والتوتر والقلق والسعادة، انتابت الجماهير المصرية لحظات عصيبة، منتصف ليل اليوم الثلاثاء، مع صافرة حكمي لقاء مصر وكاب فيردي، وغانا وموزمبيق، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية بدولة كوديفوار، والتي انتهت بصعود كاب فيردي ومصر إلى دور الـ16 من البطولة.

صدمة للجماهير المصرية في الشوط الأول

عاشت الجماهير المصرية لحظات صدمة وقلق، في الشوط الأول من مباراة مصر وكاب فيردي، بعدما أحرزت الأخيرة هدف، تسبب في حالة من الحزن للجماهير المصرية التي حضرت مبكرًا إلى الأندية ومراكز الشباب والمقاهي وأماكن التجمعات لمتابعة المباراة، في ظل تقدم دولة غانا بهدف في نفس الشوط، والتي إذا تقدمت بالنتيجة قد تطيح بمصر خارج البطولة.

لحظات توتر وصدم في الشوط الثاني

جاء الشوط الثاني من مباراة مصر وكاب فيردي أفضل من الشوط الأول، والتي أدركت خلاله مصر هدف التعادل ثم التقدم، لكن سرعان ما جاءت الصدمة بتعادل منتخب كاب فيردي في الدقائق الأخيرة من عُمر المباراة.

لحظات قلق وتوتر الجماهير في الدقهلية بعد تعادل كاب فيردي ومنتخب مصر:

تعادل مفاجئ لمنتخب موزمبيق وصعود المنتخب المصري

وقبل دقائق من انتهاء مباراة مصر وكاب فيردي، تمكن منتخب موزمبيق من أحراز هدف التعادل الثاني، ليطيح بمنتخب غانا من البطولة، ويصعد المنتخب المصري بفارق النقاط، كثاني للمجموعة.

سعادة بين الجماهير المصرية

قال هاني سعيد، أحد أهالي محافظة بني سويف: «نحمد لله.. عشنا لحظات قاسية اليوم، لم نراها من قبل، كنا نتابع مبارتي مصر وكاب فيردي، وغانا وموزمبيق في وقت واحد».

وقال محمد سمير، أحد ـهالي السويس: «لحظات صعبة.. ننتظر من منتخبنا الكثير في الأدوار التالية، ونقف خلفهم ونساندهم، اليوم عشنا كل اللحظات، لكن نحمد الله إنها انتهت بالسعادة».

سعادة أهالي السويس بتأهل المنتخب المصري لدور الـ16 على ممشى النخيل:

وقال محمود سليمان، أحد أهالي محافظة كفر الشيخ: «لحظات صدمة انتهت بالسعادة والفرحة، إن شاء الله مصر ستكون طرف في المباراة النهائية».

تأهل بشق الأنفس.. جماهير المنتخب يغادرون المقاهي والنوادي بعد التعادل أمام كاب فيردي:

وأضاف عاصم عبد الجيد، أحد أهالي محافظة الإسكندرية: «ربنا يكرمنا إن شاء الله، جميع منتخبات إفريقيا تطورت، لكننا نثق في منتخبنا ورجالنا».