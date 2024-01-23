«الملابس الجاهزة»: خروج محلات أجنبية عزز من الإنتاج المصري في الأسواق

قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في القاهرة بشعبة الملابس الجاهزة، إنّ انسحاب بعض المحال التجارية الأجنبية العاملة في مصر، من السوق المصري مؤخرا، لم يؤثر على صناعة الملابس في مصر، بل على العكس، فقد أعطى فرصة للمصانع المصرية للعمل وتطوير منتجاتها والمنافسة في السوق.

تغطية كافة الأسواق على مستوى الجمهورية

وأضافت «هيكل» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية لديها اكتفاء ذاتي من الملابس الجاهزة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن المصانع المصرية قادرة على تغطية كافة الأسواق بكل المحافظات بالمنتجات محلية الصنع، كما أن انسحاب الاستثمارات الأجنبية من مصر لن يترك فراغا في السوق المصري.

موعد الأوكازيون الشتوي

أمّا عن أوكازيون الموسم الشتوي، فقد أكدت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في القاهرة بشعبة الملابس الجاهزة، أن الغرفة بصدد إصدار الموعد الذي سيتم فيه إطلاق الأوكازيون، ثم إعلام الغرف التجارية به، وهي المعنية بإرسال الموعد لوزارة التموين من أجل التأكد من تطبيقه من قبل المحال التجارية المشتركة فيه، «غالبا هيكون بالنصف الثاني من الشهر المقبل».

وأوضحت أن هناك عددا من المحال التجارية قامت بطرح أوكازيون على الملابس الجاهزة، حتى قبيل إطلاق موعد الأوكازيون الرسمي، مشيرة إلى أن مصنعي الملابس الجاهزة يبدأون في صناعة الملابس قبل 6 أشهر من موعد الموسم، لكن ومع طرحها في الأسواق خلال شهر 11 بما يخص الملابس الشتوية، فلا يستطيع أي تاجر إحداث تلاعب أو زيادة في أسعار المنتجات المعروضة حاليا في الأسواق، نظرا لاقتراب نهاية الموسم.

وأوضحت أن الغرفة التجارية مهتمه خلال الفترة الماضية بالتصدير لكل دول العالم، إذ تستهدف الغرفة خلال العام الجاري زيادة نسبة التصدير لتصل إلى 20% خلال العام الجاري 2024: «كل سنة بيزيد المستهدف بتاعنا فيما يخص التصدير، وكل سنة دايما بيكون تصديرنا أكثر من اللي قبله».