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هل سعر الذهب غير عادل الآن في مصر؟.. «الغرفة التجارية» تكشف نصائح مهمة

كتب:

مارينا رؤوف
10:48 ص | الخميس 04 يناير 2024
الذهب

الذهب

قال هاني جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ التسعير الحالي للذهب في الأسواق المحلية أغلى بقليل من السعر المفترض أن يكون عليه وفق الأسعار العالمية.

وأضاف جيد في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الأسعار في الوقت الحالي ارتفعت في الصاغة والسوق المحلي نتيجة زيادة الطلب على الذهب في ظل استقرار المعروض، ما يزيد الطلب على المعروض ويتسبب في رفع الأسعار المحلية بشكل طفيف، حيث إنّ سوق العرض والطلب هو الذي يحكم أسواق الذهب.

وأشار إلى أنّ الذهب يعتبر معدن ثمين واستثمار آمن لحفظ قيمة المال على المدى البعيد، فلا يجب على الراغبين في اقتناء الذهب شراءه للمضاربة به في السوق بعد أسبوع من الشراء، موضحا أنّ المضاربة في السوق بالذهب تؤدي إلى عدم استقرار الأسعار والبعد عن السعر العادل.

ولفت إلى أنّ كل من يرغب في شراء الذهب يتجه للشراء وفق الحاجه الخاصة به، خاصة وأنّه لا يخسر أبدا ويستمر سعره في الارتفاع وتحقيق المكاسب بمرور الوقت، فارتفاع الأسعار قليلا ليس مبررا للامتناع عن الشراء.

وأكد أنّ ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية ليس مؤشرا لزيادة السعر في الفترة المقبلة، نظرا لأنه يرتبط أيضا بالأسعار والمحركات العالمية والاقتصادية.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.