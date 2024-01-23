زلزال بقوة 7 ريختر يضرب الصين.. السلطات تحذر

ضرب زلزال بقوة 7 درجات على طول الحدود بين الصين وقيرغيزستان، حيث حذرت السلطات من أضرار واسعة النطاق محتملة، بحسب ما ذكرت صحيفة «الجادريان».

زلزال الصين

وقال مركز شبكات الزلازل في الصين، إن الزلزال ضرب مقاطعة ووشو بعد وقت قصير من الساعة 2 صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الحكومية، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو وفيات.

وقالت قناة «CCTV» الحكومية، إن هناك عدة توابع منذ الزلزال الرئيسي بلغت قوتها 4.5 درجة.

وضرب الزلزال منطقة ريفية يسكنها في الغالب الأويغور، الذين كانوا هدفًا لحملة حكومية من الاستيعاب القسري، والاحتجاز الجماعي في السنوات الأخيرة.

ونشرت الإدارة الوطنية الصينية للإطفاء والإنقاذ مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رجال الإطفاء وهم يقودون سياراتهم إلى مركز الزلزال، أظهر مقطع فيديو نشره أحد مستخدمي Weibo سكانًا يقفون في الخارج، في الشوارع مرتدين سترات شتوية، وأظهرت صورة نشرتها محطة CCTV الحكومية جدارًا متصدعًا مع قطع متساقطة.

هزات قوية تضرب الصين

وشعرت بهزات بعيدة مثل البلدين المجاورين قيرجيزستان وكازاخستان، في مدينة ألماتي الكازاخستانية، غادر الناس منازلهم بحثًا عن ملاذ في الشارع بعد أن تسبب الزلزال في اهتزاز الجدران وتحول الأثاث.

وأبلغت القنوات التلفزيونية المحلية في العاصمة الهندية نيودلهي، عن هزات قوية في المدينة، على بعد حوالي 1400 كيلومتر (870 ميلاً).

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الخسائر محتملة، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي منها على الفور في المنطقة الجبلية الريفية حيث وقع الزلزال.

وقال تقريرها: «من المحتمل حدوث أضرار جسيمة ومن المحتمل أن تكون الكارثة واسعة الانتشار».

وتسجل مقاطعة ووشو في مركز الزلزال درجات حرارة أقل بكثير من الصفر، ارتجفت أجزاء من شمال ووسط الصين تحت ضربات البرد المتجمدة هذا الشتاء، حيث أغلقت السلطات المدارس والطرق السريعة عدة مرات بسبب العواصف الثلجية.

جاء زلزال الثلاثاء في اليوم التالي لانهيار أرضي دفن عشرات الأشخاص وقتل ثمانية على الأقل في جنوب غرب الصين.