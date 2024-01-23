موعد غلق باب الترشح في انتخابات المهندسين.. ما هو التصويت المدمج؟

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، غلق باب الترشح في انتخابات التجدد النصفي للنقابة 2024 اليوم، المزمع إجراؤها الشهر المقبل، واستحدثت اللجنة المشرفة على الانتخابات نظاما جديدا للتصويت باسم «التصويت المدمج»، حيث تعتزم اللجنة عقد مؤتمر صحفي غدا في مقر النقابة للتعريف بالنظام الجديد للتصويت.

انتخابات نقابة المهندسين 2024

وتتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، أوراق الترشح من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً، ويغلق باب الترشح اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، وفق الجدول الزمني المحدد للانتخابات، فيما سيفتح باب تلقي التنازلات والطعون، يومي الأحد والاثنين 28-29 يناير الجاري.

وتجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024 على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، إضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

التصويت المدمج

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين عقد ندوة تعريفية عن «التصويت المدمج»، وهي طريقة التصويت الجديدة المزمع تطبيقها في الواحدة ظهر الغد في مقر النقابة العامة، بمشاركة عدد من خبراء وزارة التخطيط المشرفة على تطبيق التصويت المدمج.

وأشار المهندس أحمد البدوي سيد، وكيل النقابة وكيل اللجنة العليا للانتخابات، إلى ملامح التصويت المدمج المزمع تطبيقه في انتخابات المهندسين لافتا إلى أنّه يتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين، بدلًا من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية والتقليدية، مع طبع ورقة الاقتراع لوضعها في صندوق الاقتراع، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني، خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.