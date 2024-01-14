جدول أعمال الجمعية العمومية للشُعب في نقابة «المهندسين».. 3 أيام

أعلنت نقابة المهندسين جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للشعب الهندسية بالنقابة، وذلك بعد الإعلان عن مواعيد انعقاد الجمعية العمومية العادية للشُعب، وذلك بالتزامن مع فتح تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، الذي يستمر حتى يوم 23 يناير الجاري.

جدول أعمال الجمعية العادية

وأوضحت النقابة، في بيان، أن جدول أعمال الجلسات يشمل مناقشة السياسة العامة للشعبة، واعتماد التقرير السنوي عن نشاط الشعبة وإنجازتها خلال عام 2023، وعرض خطة عمل الشعبة 2024، والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة، وذلك طوال أيام انعقاد الجمعيات العمومية للشعب السبع، ومن المقرر أن تُعقد الجمعية العمومية على مدار أيام 26 و27 و30 يناير الجاري.

وستُجرى الجمعية العمومية لكل من شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، وشعبة الهندسة الكهربائية، وشعبة الهندسة المدنية، وشعبة الهندسة الميكانيكية، وشعبة هندسة صناعة الغزل والنسيج، وشعبة الهندسة المعمارية، وشعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات.

موعد الانعقاد الأول

وكانت النقابة حددت موعد الانعقاد الأول والذي سييكون صحيحا بحضور ربع أعضاء الجمعية العمومية العادية للشعبة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين ويتم بحضور 50 عضوا وفقا للقانون، وإلا يتم تأجيل الاجتماع لمدة أسبوعين حتى يتكمل هذا العدد.