«المهندسين» تكرم زينب عفيفي على 50 عاما من العطاء النقابي: نموذج للمثابرة

نظمت نقابة المهندسين، حفل تكريم للمهندسة الاستشارية زينب عفيفي أمين الصندوق المساعد، بمناسبة اليوبيل الذهبي لها في العمل النقابي، وأدار الحفل المهندس أحمد حشيش رئيس شعبة الهندسة المدنية والذي وصف اليوم بـ«يوم التكريم ورد الجميل والعرفان».

وشهد الحفل الذي أقيم مساء أمس السبت، حضور نقيبي المهندسين الحالي طارق النبراوي والسابق هاني ضاحي، واللذان تنافسا على مقعد نقيب المهندسين في الانتخابات الأخيرة، كما حضر كل من الدكتور المهندس هشام سعودي والدكتور المهندس أحمد البدوي وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات أمين عام النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حمودة الأمين العام المساعد.

حفل اليوبيل الذهبي

وأصدرَت نقابة المهندسين بيانًا اليوم بتفاصيل الحفل، إذ أكّد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أنَّ العمل النقابي حظي بوجود شخصية هندسية ومهنية قوية على مدار 50 عامًا، إذ كانت وما زالت المهندسة زينب عفيفي «لا تعرف إلا بالدأب والمثابرة فهي نموذج للمهندس والمواطن الذي يدافع عن حقوق زملائه ويقدم لهم كل جهد».

وأوضح نقيب المهندسين أنَّه تعرف على المهندسة زينب عفيفي منذ سنوات طويلة، وهي كما هي نشيطة وقوية في أدائها حتى أصبحت رمزًا للعطاء المستمر، مشيرًا إلى أنَّ نقابة المهندسين نقابة مهنية تميزت برموزها ومنهم اللواء الراحل المهندس عبدالفتاح عبدالله الذي له فضل عظيم على النقابة حين كان نقيبًا للمهندسين عامي 1973 و1974، إذ قدم لنقابة المهندسين قانونًا متميزًا جعلها في مقدمة النقابات المهنية، مضيفًا أنَّ من بين النماذج المضيئة الدكتور المهندس مصطفى خليل رئيس الوزراء الأسبق والمهندس المعلم عثمان أحمد عثمان، مؤكّدًا أنَّ زينب عفيفي ضمن قائمة النماذج المضيئة.

من جهته، قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين السابق: «تزاملت مع المهندسة زينب عفيفي في العمل النقابي فوجدتها أكثر الناس تعاونًا وحبًا للمهندسين شبابهم وشيوخهم، وهي دومًا صاحبة صولات وجولات في هيئة مكتب النقابة وفي مجلسها الأعلى».

وأضاف: «هذه السيدة العظيمة تملك قلبًا يفيض بالحب على الجميع خاصة من تجاوز سن التقاعد، وأعلم جيدًا أنها تساعد وتساند أبناء شهداء المهندسين وأبناء المهندسين المتوفين»، متابعة أنَّها رمز للإخلاص والعطاء، ولكل شيء جميل، كما أنَّها أيقونة المهندسات ورمز عظيم من رموز نقابة المهندسين.

زينب عفيفي «أم المهندسين»

وفي كلمته أثنى الدكتور المهندس هشام سعودي، على مشوار المهندسة زينب عفيفي النقابي الزاخر بالكفاح والعمل المستمر لصالح المهندسين خاصة المتقاعدين منهم، إذ اكتسبت حب واحترام كل من يتعامل معها، مؤكّدًا أن لقب أم المهندسين لم يطلق عليها من فراغ فهي حقًا نعم الأم للجميع وهذا لا يتعارض مع كونها تعمل دائمًا بروح الشباب، مؤكّدًا أنَّ الفترة التي زاملها فيها أثبتت له بالأفعال أنها مهنية من الدرجة الأولى.

من جهته، قال الدكتور المهندس أحمد البدوي، إن احتفال اليوم هو احتفال بعظيمة من عظيمات مصر، المهندسة الاستشارية زينب عفيفي صاحبة التاريخ الحافل بالعطاء، والعمل النقابي المتواصل على مدى 50 عامًا.

مهارات فريدة وقدرات استثنائية

وأضاف «البدوي» كانت حياة المهندسة «زينب» سلسلة متصلة من التحديات، ولكنها ظلت دومًا صاحبة إرادة حديدية وإصرار لا يلين، فكان النجاح حليفها دائمًا، مؤكّدًا أنَّها تمتلك مهارات فريدة وقدرات استثنائية، وحققت خلال حياتها النقابية إنجازات لا يقدِرُ عليها إلا من كان عظيمًا مثلها، وبسبب حرصها الدائم على مصالح المهندسين صارت كالملكة المُتوَّجة في قلوب كل شيوخ المهنة، وفي ذات الوقت صارت مصدر إلهام لشباب المهندسين، لوقوفها دومًا مساندة وداعمة لهم.

وأشاد «البدوي» بمشوارها النقابي والاجتماعي والتي تُوِّجَتْ خلاله بالعديد من التكريمات والأوسمة من رؤساء مصر وقيادات العمل الهندسي والعربي.

وبدوره، قال المهندس محمود عرفات أمين عام النقابة، إنَّ المهندسة زينب عفيفي مثال نادر من العطاء يفتخر به كل مهندسي مصر، ونموذج عظيم للمرأة المصرية التي نجحت في كل عمل تشارك فيه، فنجحت في عملها الاجتماعي ثم في عملها النقابي، كما نجحت في عملها النيابي، وطوال 50 عامًا نالت ثقة الشعب المصري بكل فئاته شعبيًا ونقابيًا، فصارت نموذجًا نادرًا قلما يتكرر.

وأضاف أنَّ «نقابة المهندسين تفتخر بأن هذه السيدة العظيمة صاحبة العطاء الكبير والنجاحات العظيمة تنتمي لها»، داعيًا شباب المهندسين أن يتخذوا المهندسة زينب عفيفي قدوة لهم وأن يتعلموا من سيرة حياتها كيف يكون العطاء وكيف يكون الإصرار على النجاح.

بينما أعرب المهندس أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بالمهندسة الاستشارية زينب عفيفي، واصفًا إياها بالشخصية الهندسية القوية والصبورة والتي تؤثر الجميع بعطائها وفكرها، مشيدًا بتاريخها النقابي خاصة فيما يخص العمل لصالح المهندسين المحالين للتقاعد وأسرهم، وتجيد التعامل مع المشكلات الشائكة، لافتًا إلى أنَّها شخصية لا تعترف بعمر فمن يعرفها من عشرات السنين يجدها كما هي بنفس النشاط والعطاء.

تخلل الحفل، عرض فيديو استعرض جانبًا من سيرة عطاء المهندسة زينب عفيفي وفيديو آخر بعنوان «قالوا عنها» تضمن شهادات عدد من قيادات العمل النقابي عن المهندسة زينب عفيفي، في مقدمتهم المهندس الاستشاري محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حمودة الأمين العام المساعد، والمهندس الاستشاري أحمد عثمان وكيل النقابة الأسبق، والمهندس الاستشاري محمد بركة، والمهندس الاستشاري أحمد الأطرش.