قرار عاجل من «الإدارية العليا» بخصوص انتخابات نقابة المهندسين 2024

قال المهندس هاني العتال، صاحب دعوى الطعن على شروط الترشح في انتخابات نقابة المهندسين، إن المحكمة الإدارية العليا قررت اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 إحالة الطعن الذي قدمه ضد اللجنة المشرفة على الانتخابات ونقيب المهندسين بصفته، إلى هيئة المفوضين، موضحا أن هذا القرار يتشابه مع قرار محكمة القضاء الإداري الذي صدر الأسبوع الماضي، وطُعن عليه أمام الإدارية العليا، حيث يطالب في الطعن بإلغاء شرطي تقديم الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات؛ ضمن شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين.

انتخابات نقابة المهندسين 2024

وأوضح «العتال» لـ«الوطن» أنه تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا للفصل في الشق المستعجل من الدعوى الذي يطالب بإلغاء هذين الشرطين «الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات» في شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024، لأنهما «مخالفان للقانون» بحسب تعبيره، وذلك بعدما قضت محكمة القضاء الإداري الأربعاء الماضي بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإحالة الطعن للمفوضين لإعداد مذكرة بالموضوع.

وواصل: «معنى قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم؛ استمرار شروط الترشح التي وضعتها اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين 2024»، كما تابع قائلا: «قدمت أوراق ترشحي رقم 1 مدني، وكنت أحاول تحصين انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024 من الطعن على نتائجها، ولتوفير نحو 115 مليون جنيه في حال ما إذا كانت القرارات غير قانونية»، بحسب تعبيره.

شروط الترشح لانتخابات المهندسين

وكان المهندس هاني شوقي العتال، مقدم الطعن، قد طالب في طعنه بإلغاء قرار مجلس النقابة بإلزام الراغبين للترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين عام 2024 لنقابة المهندسين المصرية، والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 23/2/2024 بطلب تقديم فيش جنائي وكشف طبي تحليل مخدرات وما يترتب على ذلك من آثار.