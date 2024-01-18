إقبال ملحوظ على انتخابات المهندسين.. تقدم 557 مرشحا خلال 10 أيام

أعلنت نقابة المهندسين استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، بمقر النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية في المحافظات، كما شهدت الأيام الـ10 الماضية، منذ فتح باب الترشح إقبالًا ملحوظًا، إذ بلغ إجمالي أعداد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية 557 مرشحًا.

انتخابات التجديد النصفي للمهندسين

وقال المهندس محمود حامد عرفات، الأمين العام للنقابة، إنّ اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين تباشر أعمالها في تلقي أوراق المرشحين طوال أيام الأسبوع، إذ تعمل يوميا حتى في العطلات الرسمية من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، حيث يتقدم المهندس بنفسه للترشح، كما يجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري وفقًا للضوابط المحددة.

وأشار عرفات، في بيان، إلى أنّ من المقرر استمرار تلقي الطلبات حتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024؛ ليغلق بعدها باب الترشح وفقًا للجدول الزمني المحدد للانتخابات المزمع إجرائها فبراير المقبل، فيما سيفتح باب تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والاثنين 28-29 يناير الجاري.

وأضاف عرفات: «شهدت الأيام العشر الماضية، منذ فتح باب الترشح إقبالًا ملحوظًا، إذ بلغ إجمالي أعداد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية عدد 557 مرشحًا، حيث تقدم 209 مرشحين للمنافسة على 43 مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب، و348 مرشحًا للمنافسة على 175 مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية».

انتخابات المهندسين

يذكر أنّ انتخابات التجديد النصفي تجرى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، إضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.