فيلم «Oppenheimer» يتصدر ترشيحات جوائز «فانكوفر» لنقاد السينما

يواصل فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان رحلته في موسم الجوائز، حيث تصدر الفيلم ترشيحات جوائز دائرة فانكوفر لنقاد السينما، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل مخرج، وذلك بجانب جائزة أفضل سيناريو وأفضل ممثل لـ كيليان مورفي وأفضل ممثل مساعد لـ روبرت داوني جونيور وأفضل ممثلة مساعدة لإميلي بلانت، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

ومن الأفلام المنافسة أمام «Oppenheimer»، الفيلم الفرنسي «Anatomy of a Fall» للمخرجة جوستين تريت، الذي ترشح لـ4 جوائز بالإضافة إلى فيلم «The Zone of Interest» الذي حصل على 3 ترشيحات، والأفلام الثلاثة تننافس على جائزة أفضل فيلم.

وحصل كل من فيلم «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكورسيزي، و«The Holdovers» للمخرج ألكسندر باين، و«Nyad» للمخرج جيمي تشين وإليزابيث تشاي فاسارهيلي، و«Poor Things» للمخرج يورجوس لانثيموس، على ترشيحين لكل منهم.

تفاصيل جوائز دائرة فانكوفر لنقاد السينما

وتضم جوائز دائرة فانكوفر لنقاد السينما 9 فئات هي: أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل سيناريو أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل في دور مساعد، أفضل ممثلة في دور مساعد، أفضل فيلم وثائقي وأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، وكل فئة تضم 3 مرشحين، ومن المقرر أن يتم الإعلان على الأفلام الفائزة بجوائز دائرة فانكوفر لنقاد السينما في 12 فبراير المقبل.