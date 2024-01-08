كريستوفر نولان يفوز بأول جائزة جولدن جلوب عن «Oppenheimer»

حصد المخرج كريستوفر نولان على جائزة أفضل إخراج عن فيلم «Oppenheimer»، وهي الجائزة الثانية التي يحصدها الفيلم اليوم في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 81، بعد ما ذهب جائزة أفضل ممثل مساعد للنجم روبرت داوني جونيور عن دوره في الفيلم، ويصبح نصيب الفيلم الآن جائزتين من إجمالي 8 جوائز ترشح لهم.

وتعتبر تلك جائزة الإخراج الأولى التي يحققها كريستوفر نولان في جولدن جلوب بعد 3 ترشيحات منذ 2011 وحتى 2024، وفي كلمته، قال: «المرة الوحيدة الأخرى التي وقفت فيها هنا كانت لقبول ذلك نيابة عن هيث ليدجر»، وتذكر كيف كان صديقه روبرت داوني جونيور مصدراً للدعم في تلك اللحظة العاطفية في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2009.

كريستوفر نولان ينتزع جائزة الإخراج من مارتن سكورسيزي ويورجوس لانثيموس

وانتزع نولان الجائزة من القائمة التي كانت تتضم مجموعة من أبرز نجوم هوليوود في الإخراج منهم: جريتا جيرويج عن فيلم «Barbie»، يورجوس لانثيموس عن فيلم «Poor Things»، مارتن سكورسيزي عن فيلم «Killers of the Flower Moon»، سيلين سونج عن فيلم «Past Lives»، بالإضافة إلى برادلي كوبر عن فيلم «Maestro».