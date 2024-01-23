«مهدد بإصابة جديدة».. لماذا أصر محمد صلاح على مغادرة معسكر المنتخب؟

لا صوت يعلو فوق الحديث عن طبيعة إصابة محمد صلاح، التي ستجبره على الخروج من معسكر منتخب مصر، من أجل تلقي العلاج في إنجلترا، تحت رعاية طبية من ليفربول الإنجليزي، الأمر الذي خلق حالة من الجدل، خاصة بعد صعود الفراعنة إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

تفاصيل جديدة لمغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب

حديث جديد من إنجلترا عن سر تمسك محمد صلاح، بتلقي العلاج على يد أطباء ليفربول، إذ كشف جرايم سونيس أسطورة الريدز، لماذا يريد من محمد صلاح البقاء في منطقة ميرسيسايد، والتمسك بعدم تلقي العلاج في كوت ديفوار على هامش كأس الأمم الأفريقية، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ليفربول إيكو».

سونيس الذي فاز بـ12 لقبًا خلال فترة وجوده داخل قلعة أنفيلد، تحدث عن الحالة الصحية لمحمد صلاح، شارحا أسباب تفضيل محمد صلاح، البقاء في ميرسيسايد لحين استعادة لياقته الكاملة، قبل الانضمام إلى منتخب مصر مرة أخرى.

«عضلات الخلف من أسوأ الإصابات»، هكذا علق سونيس أسطورة ليفربول على الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح، وسبب غيابه المرتقب عن معسكر المنتخب، مؤكدا أن الإصابة التي تعرض لها تعد الأصعب والأسوأ بالنسبة للاعبي كرة القدم، مستعينًا بكلمات أسطورة التدريب في الريدز بوب بيزلي.

وضع سونيس جزء كبير من المسؤولية على عاتق يورجن كلوب، الذي يجب أن يخرج من أجل توضيح صعوبة إصابة محمد صلاح، وسبب استدعائه، من أجل رفع الحرج عنه أمام منتخب بلاده، خاصة أن إصابته تحتاج إلى تأهيل جيد من أجل العودة متعافيًا بشكل كامل.

بوب بيزلي مدرب ليفربول السابق، الذي استمر رفقة الفريق لفترة طويلة على مقعد المدرب، كان يؤكد أنها الإصابة الأصعب بالنسبة للاعبي كرة القدم، بالتأكيد أنها تستغرق فترة من 6 إلى 8 أسابيع.

أصيب صلاح في العضلة الخلفية، خلال المباراة الثانية لمصر في دور المجموعات من البطولة ضد غانا الأسبوع الماضي، وتم استبدال نجم الريدز، وهو الآن على هامش الفريق بينما يتعافى من الإصابة.

وأكد الاتحاد المصري وليفربول في نهاية الأسبوع، أن صلاح سيعود إلى ميرسيسايد لمواصلة المراحل التالية من تعافيه من الإصابة، وذكر أن صلاح سيقوم بالرحلة بعد المباراة الأخيرة لمصر في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، ضد الرأس الأخضر مساء الاثنين.

لماذا إصابة العضلة الخلفية الأصعب؟

وتحدث بيزلي عن إصابات العضلة الخلفية: «لم أصب بها إلا مرة واحدة في حياتي، لأنني لم أكن عداء، ما يمكنهم أن يفعلوه لك هو أن تحصل على فترة راحة، أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ثم تعود وتتدرب لبضعة أسابيع، ثم تقول إنك مستعد».

وأضاف بالتأكيد على سبب اهتمام محمد صلاح وكلوب بتلقي الفرعون العلاج بشكل صحيح، قائلاً: «ثم بعد عشر دقائق من العودة إلى اللعب، تصطدم وتعود الإصابة مرة أخرى، لذلك فهي الإصابات التي تربك اللاعبين والمسعفين حقًا».