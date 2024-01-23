الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة الكبرى.. «كثافات أعلى الدائري والمحور»

استعرض «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وهالة الحملاوي وبسنت الحسيني، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

ويشهد ميدان عبدالمنعم رياض كثافات نسبية في شوارع متفرقة، بينما توجد سيولة مرورية شوارع أخرى، كما تظهر كثافة مرورية على طريق الكورنيش بداية من المظلات حتى منطقة وسط البلد.

كثافات مرورية لدى الكورنيش

وتوجد كثافات مرورية لدى الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، بينما يشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية مستمرة حتى العباسية، وبمجرد الوصول إلى غمرة تظهر كثافات مرورية، وهناك كثافات مرورية بالاتجاه العكسي بكوبري أكتوبر.

وتظهر بعض الكثافات المرورية أعلى الطريق الدائري قبل وبعد النزلات، كما تكونت كثافات مرروية على محور 26 يوليو أمام القادمين من ميدان لبنان إلى مدينة 6 أكتوبر، أما الاتجاه الآخر فيشهد كثافات بسيطة ولكنها متحركة وتنتهي لدى مطلع الدائري من ميدان لبنان.

كثافات مرورية في فيصل

وتتوقف حركة السيارات في شارع فيصل بسبب ارتفاع الكثافات المرورية باتجاه المريوطية، أما طريق المريوطية الدائري المتجه إلى مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية فيشهد انسيابية مرورية.