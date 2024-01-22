«النقل» تعلن إنشاء منطقة لوجستية خلف ميناء دمياط البحري

أعلنت وزارة النقل، أنّه سيتم إنشاء منطقة لوجستية خلف ميناء دمياط في إطار خطة شاملة لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات، لافته إلى الدور الحيوي والمهم للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ورئيس وأعضاء لجنة النقل والمواصلات في إدارة القوانين التي ساهمت في إحداث طفرة كبيرة في مجالات النقل المختلفة.

القطار الكهربائي السريع

وأشارت وزارة النقل في تقرير لها، إلى أنّ تشغيل خط رورو بين مصر وإيطاليا، يزيد الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع، حيث سيساهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وافريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط الأول من شبكة القطار الكهربائئ السريع والذي يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان، تساهم في نقل حركة البضاعة المجزأة، التي لا تحتاج إلى سفن كبيرة الحجم وترفع تنافسية الدولة المصرية لتكون مركزا للنقل واللوجستيات في المنطقة.

تسهيل النقل والتجارة

وأشارت إلى إنضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسهيل النقل والتجارة حيث انضمت مصر في خلال السنوات الثلاثة الماضية إلى الإتفاقية الجمركية الدولية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات «TIR» واتفاقيتي فيينا 1968 والتي تضم اتفاقية لافتات وإشارات الطرق واتفاقية السير على الطرق.