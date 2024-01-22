كشفت مصادر في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الجيزة، موضحة أنّ الامتحانات تيسير بصورة منتظمة حتى الآن، وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وأشرف سلومة، مدير المديرية، وتُعقد ورقياً في المدارس بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية وكلها تعتمد على فهم الطالب وليس الحفظ والتلقين.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، تفاصيل مهمة عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الجيزة، فمن المقرر أن تُعلن عقب انتهاء الامتحانات بنحو 10 أيام أي خلال الأسبوع الأول من فبراير، مؤكدة أنّ الامتحانات ستنتهي يوم الأربعاء 24 يناير بمادة الدراسات الاجتماعية، ومادة التربية الرياضية خاص بمدرسة السعيدية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

- يُعقد يوم الثلاثاء 23 يناير امتحان مادة العلوم.

- يُعقد يوم الثلاثاء 23 يناير امتحان مادة التربية الفنية.

- يُعقد يوم الأربعاء 24 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- يُعقد يوم الأربعاء 24 يناير امتحان مادة التربية الرياضية خاص بالسعيدية.

امتحان اللغة الإنجليزية والتربية الدينية

وفي سياق متصل، أكد أشرف سلومة، مدير المديرية، أنّ طلاب الشهادة الإعدادية أدوا اليوم امتحان اللغة الإنجليزية والتربية الدينية ورقيا في المدارس، موضحا أنّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات.

وأوضح مدير المديرية، أنّه جرى التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بتطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا ومنع دخول الهاتف المحمول إلى اللجان الامتحانية، ووضوح ورقة الأسئلة ومستوى الامتحان وفق مواصفات الورقة الامتحانية.