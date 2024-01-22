موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القاهرة.. «سيتم إتاحتها إلكترونيا»

كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة، عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القاهرة، موضحة أن الامتحانات تُجرى حاليا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، حيث وضُعت الامتحانات وفق مواصفات الورقة الامتحانية للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القاهرة من المقرر إعلانها بعد انتهاء الامتحانات بـ10 أيام، أي حوالي الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، مؤكدة أن الإعلان يكون بعد اعتماد النتيجة رسميا من محافظ القاهرة، لافتة إلى أنه من المقرر انتهاء الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 24 يناير بمادة العلوم.

وأكدت المصادر، أنه سيتم توفير نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 عبر البوابة الإلكترونية للمديرية، ويمكن الحصول على النتيجة من خلال رقم الجلوس، لافته إلى انتظام سير الامتحانات حتى الآن وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

- يُعقد يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير امتحان الجبر والإحصاء

- يُعقد يوم الأربعاء الموافق 24 يناير امتحان مادة العلوم.

معلومات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

- تُعقد ورقيا في المدارس.

- الامتحانات تشتمل على أسئلة موضوعية ومقالية.

- غير مسموح بدخول الهاتف المحمول للجان الامتحانية .

- يتم تصحيح الامتحانات بشكل يومي.

- غير مسموح بدخول الكتاب المدرسي اللجان الامتحانية .

تعليمات مهمة من وزير التعليم

- اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بمكافحة الغش بكافة صوره

- ضرورة اتخاذ إجراءات لتكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب للطلاب.

- اختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد في مجموعات الدعم المدرسي

- إعداد الدعاية والإعلان اللازمة لمجموعات الدعم المدرسي