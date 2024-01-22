المراجعة النهائية في الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

يستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية، لأداء امتحان الجبر والإحصاء، غدًا الثلاثاء، في اليوم قبل الأخير لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

وتقدم «الوطن» المراجعة النهائية للجبر والإحصاء، يشرحها مصطفى عبد الوهاب معلم أول الرياضيات في مديرية التعليم بالإسكندرية.

الجبر والإحصاء

وقال مصطفى عبد الوهاب، معلم أول الرياضيات بتعليم الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن الجبر والإحصاء يحتاجان الكثير من التركيز والفهم من الطلاب إلى جانب هدوء الأعصاب ليتمكنوا من الاستفادة بالوقت والذي سيكون ساعتين، حيث تبدأ اللجنة في التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشر، ومن ثمّ على الطالب قراءة السؤال أكثر من مرة وعدم التسرع في الإجابة حتى لا يختلط عليه الأمر في فهم السؤال.

المراجعة النهائية

وأضاف «عبد الوهاب»، أنه من خلال المراجعة النهائية والشرح قد وضع أهم عناصر الجبر والإحصاء التي لا يخرج عنها الامتحان، مشيرًا إلى أن المراجعة عبارة عن 6 صفحات فقط، إن استوعبها طلاب الشهادة الإعدادية سيمر امتحان الجبر والإحصاء بسهولة ولن يشكو أحدهم من طول الامتحان، موضحا أن الجبر والإحصاء من المواد التي يعتبرها كثير من الطلاب صعبة، لكنها ستكون سهلة إذا استوعبوها جيدًا.