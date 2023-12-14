«صرف الإسكندرية»: المحافظة تشهد أجواء شتوية رائعة.. ومستعدون لأي طارئ

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنّ المحافظة تشهد أجواء شتوية رائعة مع سطوع أشعة الشمس رغم سقوط الأمطار على بعض المناطق، لافتا إلى رفع حالة الاستعداد القصوى منذ الجمعة الماضي حتى أمس، وانتشرت العربات والبدلات في الشوارع لمواجهة أي طوارئ والتعامل مع تجمعات المياه.

الاستعداد لتداعيات سقوط الأمطار

وأضاف «نافع»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ أكثر من 180 سيارة ومعدات تنتشر على مستوى محافظة الإسكندرية بالكامل لرفع تجمعات المياه ومواجهة تداعيات سقوط الأمطار، متابعا: «لم نشهد أي إعاقة مرورية خلال الفترة الماضية، والأماكن التي تشهد تجمع لمياه الأمطار يتم التعامل معها فورا».

تغيير مواعيد النوات

وتابع أنّ النوات في الماضي كانت محددة المواعيد، كنوة عيد الميلاد ورأس السنة وغيرها، أما الآن تغيرت مواعيد النوة بسبب التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنّ هناك متابعة دورية مع هيئة الأرصاد الجوية.